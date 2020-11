Są w kryzysowej sytuacji. Sprzedadzą swoją nieruchomość?

Dyrektor teatru, choreograf i aktor już wiosną apelował do rządu, aby uwzględnił w ramach tarczy antykryzysowej placówki kulturalne . Wprost powiedział, ile kosztuje go utrzymanie jego teatru.

- Sam miesięczny czynsz wynosi ponad 50 tys. zł, nie mówiąc już o utrzymaniu pracowników etatowych, sekretariatu czy kas. Przez cały czas oddajemy pieniądze za bilety z odwołanych spektakli i koncertów. Kiedy zamknięto teatry, mieliśmy sprzedanych 35 tys. biletów na 144 zaplanowane do lipca przedstawienia. (...) Tylko w ubiegłym roku zapłaciliśmy do budżetu państwa ok. 1,5 mln zł i dziś, w tych trudnych czasach, oczekujemy jakiegoś wsparcia - mówił w marcu w rozmowie z "Faktem".