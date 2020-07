Sandra Kubicka szuka tego jedynego. Tym razem Polaka

Sandra Kubicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, ale i najbardziej rozchwytywanych modelek. Karierę z powodzeniem rozwinęła zarówno w Polsce, jak i za oceanem.

Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nieraz chwali się nie tylko fragmentami sesji zdjęciowych, ale i poszczególnymi, co bardziej zmysłowymi zdjęciami. Kubicka doskonale wie, że wygląda świetnie i nie waha się tego pokazywać. Stąd też na jej profilu na Instagramie jest niemało zdjęć w bikini z egzotycznych wypadów.

Spędziliśmy dzień z Sandrą Kubicką. Tylko nam pokazała swoje mieszkanie!

Modelka twierdziła, że jednym z powodów, przez które nie mogli się porozumieć, był charakter "wiecznego chłopca" jej partnera. Głos w sprawie zabierał także sam zainteresowany, twierdząc, że ich związek rozpadł się wcześniej niż przedstawia to modelka i co więcej, sama nie jest bez winy. Kubicka postanowiła po raz kolejny wyjawić, dlaczego w ich historii nie było happy endu.

- Byłam nieszczęśliwa. Nie spaliśmy w jednej sypialni, nie rozmawialiśmy ze sobą. Pękło coś we mnie. Stwierdziłam, że dlaczego mam być nieszczęśliwa , skoro mam gdzie uciekać, mam miejsce, gdzie ludzie naprawdę mnie szczerze kochają i chcą ze mną spędzać czas – wyjawiła serwisowi jastrzabpost.pl.

Modelka dodała także, co napawało ją w związku goryczą. – Ja bardzo chcę mieć dzieci w przyszłości, a Kaio zmienił zdanie, nie chce mieć dzieci, bo ma już córkę i to też był duży problem między nami. Mieliśmy brać ślub, a mamy nigdy nie mieć dzieci? – dodała.

Uczuciowe perypetie i niepowodzenia niewątpliwie skłoniły ją do refleksji i tego, by znów zacząć wszystko od nowa. Wszystko wskazuje na to, że zaczęła patrzeć na związki i dobór partnera z innej perspektywy. - Czas znaleźć sobie polskojęzycznego chłopaka – ogłosiła w "Fakcie".