Sandra Kubicka znowu rozstała się z partnerem. Niebawem mieli brać ślub

Sandra Kubicka wielokrotnie chwaliła się tym, jak bardzo szczęśliwa jest u boku tajemniczego Kaio. Ich związek był bardzo dynamiczny. Modelka co i rusz informowała media, że rozstała się z partnerem, żeby za chwilę znowu publikować z nim słodkie zdjęcia.

W 2020 r. para miała się pobrać. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet zdjęcia ze spotkania ze znajomymi, na którym Sandra i Kaio wręczali zaproszenia. Okazuje się, że ślubu nie będzie. I to wcale nie przez pandemię koronawirusa.

Modelka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wraca do Polski, ponieważ potrzebuje spokoju. Życie w Miami nie do końca jej odpowiada.

"Jeszcze będzie dobrze. Kaio mnie uszczęśliwił jak nigdy w życiu. Podnosił na duchu, wspierał, jest miłością mojego życia. Niestety nie jestem w Miami szczęśliwa... A żeby go uszczęśliwić muszę ja być szczęśliwa sama ze sobą. Przeprowadzam się do Polski" - zaczęła post.

"Śmialiśmy się wczoraj przez łzy, że nie potrafimy żyć bez siebie i ta przerwa długo nie potrwa. Ale ja na razie potrzebuję przestrzeni. Odetchnąć w spokoju. Kaio jest mega zabawową osobą, dlatego cały świat go pokochał. Ja od jakiegoś czasu potrzebuje spokoju i to też jest ok! Styl życia w Miami nie ułatwia nam, aby być spokojną rodziną".