Sean Lock nie żyje. Brytyjski stand-uper miał 58 lat

Sean Lock zaczynał karierę w branży komediowej jako stand-uper. W 2000 r. otrzymał British Comedy Award w kategorii najlepszy komik na żywo. Zajął 55. miejsce w zestawieniu stacji Channel 4 "100 najlepszych stand-uperów" z 2007 r, a trzy lata później awansował na 19. miejsce. W latach 2005-2015 był kapitanem drużyny w komediowym teleturnieju "8 Out of 10 Cats", a także "8 Out of 10 Cats Does Countdown" w latach 2012-2021.