Sebastian Fabijański i Maffashion myślą o ślubie. Mają już konkretny plan

Wszystko wskazuje na to, że Sebastian Fabijański i Maffashion szykują się do ślubu. To o tyle elektryzująca wiadomość, że para nie sprawiała jak dotąd wrażenia snującej ślubne plany. Tymczasem plany podobno są i to konkretne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Maffashion, Sebastian Fabijański (East News)