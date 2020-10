Życie ze skromnej emerytury? Nie dla nich. Ci seniorzy sporo zarobili

Panademia koronawirusa sprawiła, że od marca show-biznes działa na znacznie spowolnionych obrotach. Plany zdjęciowe to stają, to ruszają. Twórcy filmów i seriali muszą mieć na uwadze zdrowie aktorów i ekipy, a więc przestrzegać reżimu sanitarnego, a gdy trzeba, wysłać swoich ludzi na kwarantannę. Teatry opustoszały. Ostatnie miesiące dla wielu artystów były więc bardzo trudne. Ale są i tacy, którzy już nieco wcześniej zadbali o swoje finanse i teraz, gdy pandemia uderza coraz mocniej, nie zostali bez grosza. Co ciekawe, często są to seniorzy.