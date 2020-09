Seweryn Krajewski pisze książkę. Sekrety jego rodziny wyjdą na jaw?

Seweryn Krajewski , kiedy był członkiem Czerwonych Gitar, miał mnóstwo fanek. Jedna z nich została nawet jego żoną. Seweryn i Elżbieta Krajewscy byli parą przez ponad cztery dekady. To była miłość jak z bajki. On król sceny, a ona wierna fanka. Wszystko zostało zniszczone przez rodzinną tragedię, z którą ta dwójka nie potrafiła się wspólnie zmierzyć. Jesienią 2017 roku Seweryn i Elżbieta Krajewscy rozwiedli się po 43 latach małżeństwa.

Przyjaciele Krajewskiego twierdzą, że w nadchodzącej książce nie zabraknie ważnych dla niego przeżyć i wydarzeń. Do pomocy przy pracy nad publikacją muzyk poprosił swoją obecną partnerkę, Helenę Giersz, producentkę filmów animowanych. To dla niej poleciał do Stanów Zjednoczonych i już nie wrócił . Dzisiaj w Polsce bywa rzadko. Giersz była również osobą, negocjującą umowę z wydawnictwem, które zaproponowało artyście wydanie książki.

- Zaczęłam pisać dawno. Dla siebie. Potraktowałam to jako terapię. Na papier przelewałam to, co się we mnie dzieje, co we mnie głęboko siedzi - wyjaśnia Elżbieta Krajewska.