Sinead O'Connor nie bała się śmierci. Porównywała ją z porodem

- Często zastanawiam się, co mu tu wszyscy robimy zawieszeni w kosmosie? Jak to jest z tym drugim światem i co stanie się ze mną po śmierci? Czy umieranie będzie powolne i bolesne? Ale myślę, że jeśli przyszedłeś już na ten świat, a poród jest najtrudniejszym przejściem z jednej rzeczywistości w drugą, to śmierć będzie łatwizną - powiedziała Sinead O'Connor w cytowanym przez "The Mirror" wywiadzie.