Sinead O'Connor walczyła przez całe życie. Wykorzystała sławę do wyższych celów

Szybko pokazała także inne strony swojej artystycznej osobowości - jej debiutancki album ("The Lion and the Cobra" wydany w 1987 r.) był świadectwem narodzin wielkiego talentu. Zawierał różnorodne piosenki, których punktem wspólnym był charakterystyczny głos młodej artystki i z miejsca wywindował ją na pierwsze miejsca list przebojów i zestawień sprzedaży.