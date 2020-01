Siostra Meghan krytykuje jej decyzję. "Nagle chce być niezależna"

Winą za odejście książąt Sussexu od brytyjskiej rodziny królewskiej wielu obwinia Meghan. Nawet własna siostra jest przeciwko niej.



Nagła decyzja o rezygnacji z książęcych obowiązków i po części też przywilejów zaskoczyła cały świat, szczególnie zaś Brytyjczyków. Podczas gdy rodzina Windsorów na czele z królową Elżbietą próbuje dojść do siebie , zachowując względny spokój, amerykańska rodzina Meghan nie przebiera w słowach.

- Kiedy widziałam nagminnie łamany protokół i pogarszającą się relację rodziny królewskiej, szczególnie Williama i Harry'ego, pomyślałam, że tam naprawdę dzieje się coś złego, co podważa nazywanie jej dyplomatką i humanitarystką. Widzę samolubstwo. Dlaczego ona nie stara się bardziej, żeby wypełnić lukę pomiędzy swoją rodziną a rodziną królewską? - powiedziała Samantha Markle w programie telewizyjnym "Inside Edition".

Zobacz: Z tymi co się znają - Bedoes

Przyrodnia siostra księżnej nie ma dla niej choć odrobiny litości. Zarzuca Meghan, że zapomniała o swoich najbliższych w Stanach Zjednoczonych po tym, jak weszła do rodziny królewskiej. Utrzymywała kontakt tylko z matką, którą jako jedyną zaprosiła na ślub. Trudno jej się dziwić, skoro Samantha Markle ma na swoim koncie książkę "Pamiętnik natrętnej siostry księżniczki", w której bezczelnie atakuje Meghan.

- Mówiłam to wcześniej... Jeśli potrafiła rozbić naszą rodzinę, to samo zrobi z waszą. Wtedy świat mnie krytykował. Zarzucano mi, że jestem zazdrosna, a ja po prostu byłam szczera. Kocham ją, jest moją siostrą, ale ludzie pokorni i wdzięczni tak się nie zachowują - oceniła.

Ewidentnie przyrodnia siostra Meghan ma jej na złe, że cały czas jest w centrum uwagi. Ponoć księżna Sussexu sama o to zabiega.

- Doskonale wiedziała, w co się pakuje. Nie chodzisz na uroczyste premiery i spotkania z celebrytami, kiedy chcesz prywatności. Ona cieszy się zainteresowaniem, więc nie wierzę, że chcą zniknąć. Kiedy świat ich kocha, wychodzą do ludzi i nie przeszkadzają im kamery, ale kiedy są krytykowani, nagle chcą żyć prywatnie. Gdyby chciała być prywatną osobą, to nie siedziałaby na Wimbledonie z 40. pustymi siedzeniami wokół siebie, jakby chciała powiedzieć: "spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie" - dodała z przekąsem.