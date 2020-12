Skandal z udziałem Jude Law. Sienna Miller była w szoku

W 2005 r. Sienna Miller zaręczyła się z Jude Law po tym, jak para poznała się na planie filmu "Alfie" z 2004 r. Podczas swojego pobytu w Londynie, gdzie grała główną rolę w produkcji "As You Like It” Williama Szekspira, aktorka dowiedziała się, że jej partner miał romans z nianią swoich dzieci. Co prawda Law zdobył się na publiczne przeprosiny, ale jego związek z Miller nie przetrwał próby czasu.