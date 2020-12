Skandal z udziałem Jude'a Lawa. Sienna Miller była w szoku

Sienna Miller w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o jednym z najtrudniejszych momentów w jej życiu. Poruszyła temat skandalu z udziałem jej byłego narzeczonego, Jude'a Lawa.

W 2005 r. Sienna Miller zaręczyła się z Jude'em Lawem po tym, jak para poznała się na planie filmu "Alfie" z 2004 r. Podczas swojego pobytu w Londynie, gdzie grała główną rolę w produkcji "As You Like It” Williama Szekspira, aktorka dowiedziała się, że jej partner miał romans z nianią swoich dzieci. Co prawda Law zdobył się na publiczne przeprosiny, ale jego związek z Miller nie przetrwał próby czasu.

W ostatniej rozmowie z The Daily Beast Sienna Miller zdradziła nieco więcej szczegółów. Aktorka wyznała, że oprócz trudów związanych z byciem zdradzoną, nie mogła opędzić się od paparazzi. - To była jedna z najtrudniejszych chwil w moim życiu. Jest to ostatnia rzecz, na jaką masz ochotę, gdy opinia publiczna wie o twoim złamanym sercu, a ty musisz stać przed 800 osobami każdego wieczoru - powiedziała.

Unikanie mediów stało się nieodłączną częścią jej życia. Do tego stopnia, że aktorka w pewnym momencie mentalnie wyparła część tego doświadczenia. - To sześć tygodni, których nie pamiętam - powiedziała. - Ludzie, którzy przyszli do mnie, mówili, że jedliśmy razem obiad, a ja tego zupełnie nie pamiętam. Byłem w wielkim szoku, a dopiero zaczynałam swoją karierę. Miałem tylko 23 lata - zdradziła 38-latka.

Po wspomnianej zdradzie Miller i Law wrócili do siebie, po czym ponownie się rozstali. Para dała sobie szansę po raz kolejny w 2008 r., ale trzy lata później zakończyli swoją relację na dobre. Aktorka związała się później z Tomem Sturridge’em, z którym ma córkę.