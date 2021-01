Skawiński szczerze o używkach. "Mam taką naturę, która się nie uzależnia"

Grzegorz Skawiński udzielił niedawno obszernego, szczerego wywiadu. Rozmowa odbiła się szerokim echem w mediach, zwłaszcza że muzyk nie uciekał w niej od trudnych tematów . Wyjawił m.in., że miał do czynienia z depresją i że ostatni rok był dla niego wyjątkowo trudny – stracił bliskie mu osoby.

W wywiadzie opowiedział także, jak radzi sobie w czasie trudnym także pod względem zawodowym. Dzięki m.in. tantiemom udaje mu się utrzymać i, jak się okazuje, okres ten skłonił muzyka do zmiany nawyków, a przy okazji dbania o siebie. Zrezygnował bowiem w dużym stopniu z alkoholu.

Skawiński o Chylińskiej: "Nie można jej zastąpić!"

Przy okazji wyjawił także, jaki jest jego stosunek do innych używek. Podkreślił stanowczo, że nie pali papierosów, bo nigdy go do nich nie ciągnęło i… nie potraf się zaciągać. Podobne doświadczenia ma z marihuaną, przyznał, że próbował, ale nigdy się nie uzależnił. Stwierdził też, że rzecz miała się podobnie w przypadku innych substancji.