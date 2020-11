Skiba wbija szpilę TVP. W komentarzach burza. Powód? Zaskakujący

"O i to jest coś! Amerykańskie strony punkowe piszą o kapeli mojego syna. A TVP ciągle o Pietrzaku i Golcach" - napisał Skiba na swoim facebookowym profilu. Piosenkarz dodał link do zagranicznej strony, na której zaprezentowano klip do piosenki "Losing Me" zespołu Danziger. Do grupy punkowej należy syn Krzysztofa, Tytus. Tata jest z chłopaka szalenie dumny. Jego zespół istnieje od 2016 r., nagrywa, koncertuje. Młody Skiba rozwija skrzydła i choć nie jest o nim bardzo głośno, kontynuuje rodzinne tradycje związane z muzyką. Ale nie tylko...