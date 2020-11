Skomentowała wybory w USA. Zwróciła uwagę na ważny szczegół

Być może nie każdy pamięta, że zanim Kinga Rusin została prowadzącą rozrywkowych formatów TVN, bliżej jej było do treści publicystyczno-informacyjnych. Podczas małżeństwa z Tomaszem Lisem w latach 1994-1997 mieszkała w Waszyngtonie. Oboje pracowali wówczas dla TVP, Lis był głównym korespondentem "Wiadomości" w USA. Dziennikarka do dziś odwiedza Stany Zjednoczone w celach zawodowych. Na początku roku relacjonowała Oscary i ich kulisy w postaci imprez z Adele i Beyonce, o czym usłyszał cały świat. Podczas wyborów prezydenckich w USA do Waszyngtonu zawitał dobry przyjaciel Rusin, Piotr Kraśko, który jak zwykle rewelacyjnie sprawdził się podczas transmisji na żywo.