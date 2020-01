Skrzynecka o Królikowskim: "Wszyscy czekamy na Pawła"

Już niebawem mają ruszyć zdjęcia do nowej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie wiadomo, czy producenci zastąpią kimś Pawła Królikowskiego, czy zostawią puste miejsce przy jurorskim stole.

Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka są jurorami w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (ONS.pl)

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Paweł Królikowski trafił do szpitala. To kolejny raz, gdy bliscy drżeli o jego stan. Od tamtego czasu pozostał pod opieką lekarzy, planowana jest rehabilitacja, możliwe, że za granicą. Wobec tego nieprędko zobaczymy go znowu w pracy.

"Super Express" rozmawiał z Katarzyną Skrzynecką, która zna się z Królikowskim od lat. Razem również jurorowali w polsatowskim show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

- Wszyscy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia - powiedziała Skrzynecka pełna nadziei.

Przy Królikowskim codziennie czuwa żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

- Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem - ujawniła kilka dni temu "Faktowi".