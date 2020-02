Ślub księżniczki Beatrice. Znamy oficjalną datę

Nieprawdą okazały się plotki o tym, że ze względu na skandal, w który wmieszany jest książę Andrzej, jego córka - Beatrice - będzie musiała odłożyć ślub. Podano już datę i miejsce wydarzenia.

Niestety zamiast cieszyć się prywatnym szczęściem, księżniczka Beatrycze pochłonięta jest rodzinnymi problemami. Jej pojciec, książę Andrzej od kilku miesięcy wypiera zarzuty o seks z 17-letnią Virginią Roberts, która była przymuszana do odbywania stosunków przez miliardera-pedofila Jeffrey’a Epsteina.

Obawiano się, że skoro pałac Buckingham jeszcze nie podał oficjalnej daty ślubu (w rodzinie królewskiej dochodzi do niego kilka miesięcy po zaręczynach), to oznacza, że Beatrice będzie musiała czekać dłużej na ten wyjątkowy dzień. Oczekiwanie zakończyło się w piątek. Pałac potwierdził, że kolejny królewski ślub czeka nas 29 maja. Odbędzie się w kaplicy pałacu św. Jakuba, a pannę młodą poprowadzi do ołtarza jej ojciec, syn królowej Elżbiety II, książę Andrzej.