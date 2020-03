Ślub księżniczki Beatrycze odbędzie się bez wielkiej pompy? Wszystko przez koronawirusa

Ceremonia zaślubin ma odbyć się 29 maja. Nie wiadomo, czy do tego czasu będzie obowiązywać domowa kwarantanna. Sytuacja w Wielkiej Brytanii rozwija się dynamicznie. W walce z pandemią koronawirusa rząd Borisa Johnsona przyjął początkowo strategię wypracowania odporności stadnej, co oznaczało, że nie zamykano szkół, restauracji, muzeów i innych miejsc publicznych. Po nagłym wzroście zakażeń dostosowano się do zaleceń epidemiologów i nakazuje się obywatelom Wysp pozostać w domach.