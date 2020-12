Śluby 2020. O nich było głośno!

Wiele ślubów 2020 roku z pewnością przejdzie do historii z powodu pandemii koronawirusa. Niektórym przebiegły wirus całkowicie pokrzyżował małżeńskie plany, innym diametralnie je zmienił. Ci którzy zaplanowali ślubną uroczystość w pierwszych miesiącach tego roku mogli mówić o dużym szczęściu, patrząc na to, co działo się w ślubnej branży od wiosny. Narzeczonych smuciły nie tylko wieści o sanitarnych obostrzeniach, które zmuszały do okrojenia liczby gości, ale i niepokojące doniesienia medialne o ogniskach zachorowań, które wybuchały na weselach. Mimo tych wszystkich przeciwności losu wielu znanym zakochanym udało się dopiąć swego i złożyć małżeńską przysięgę w "czasach zarazy". Także w polskim show-biznesie ślubów nie brakowało, także tych organizowanych z wielkim rozmachem. W mijającym roku mieliśmy więc luksusowe wesela w greckich kurortach, którymi nowożeńcy chwalą się w sieci do dziś, a także skromne, ciche śluby, o których gwiazdy informowały dopiero po fakcie. Były też śluby szamańskie, a przede wszystkim śluby-skandale, które elektryzowały opinię publiczną. W tej ostatniej kategorii bez wątpienia wygrał prezes TVP.