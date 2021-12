Śluby 2021. Te gwiazdy powiedziały "tak"

Antek Królikowski i Joanna Opozda

Niewątpliwie jednym z najgłośniejszych ślubów 2021 r. był ten Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Para nie epatowała nigdy swoim uczuciem (opublikowali zaledwie kilka wspólnych zdjęć na Instagramie i pojawili się razem tylko na wybranych oficjalnych imprezach), więc wielu fanów wróżyło, że tym razem będzie to miłość do grobowej deski. Ona zakochana po uszy, on wpatrzony w nią jak w obrazek. Niestety, pod koniec grudnia 2020 r. para ogłosiła rozstanie.