Śmierć Taylora Hawkinsa. Ciało muzyka wróci do Los Angeles

"Oficjalna przyczyna śmierci zostanie jeszcze przekazana do publicznej wiadomości. Wersja najbliższego otoczenia wskazuje na to, że zgon mógł nastąpić w związku z przedawkowaniem narkotyków" – cytuje "Daily Mail" stanowisko policji w Bogocie. Autopsja muzyka się zakończyła, a jego ciało ma wrócić do rodziny do Los Angeles. Hawkins miał żonę Alison i trójkę dzieci.