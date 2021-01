Fatalny stan muzyka. Przy łóżku pojawiła się córka, którą odrzucił

Dowód na to dali w 2012 r., gdy przerzucali się oświadczeniami w mediach. Rusowicz w związku z aferą wokół VII Festiwalu Młodych Talentów "Niemen Non Stop" pisała: "Prawda jest taka, że przez całe moje dzieciństwo i młodość miałam ojca. Był nim mój wujek, do którego mówiłam "Tato" (...) Z moim biologicznym ojcem do dzisiaj nie mam kontaktu i tym bardziej bulwersuje mnie fakt, że komunikuje się ze mną poprzez media dopiero teraz, kiedy coś mi się w życiu udało i stałam się osobą publiczną".