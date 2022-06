Smutne wyznanie żony Wiesława Gołasa. "Ciężko mi bez niego"

Śmierć Wiesława Gołasa poruszyła środowiskiem filmowym i fanami wybitnego aktora. Największym ciosem niewątpliwie jednak była dla jego bliskich. Szczególnie ukochanej żony. To pani Maria do końca trwała przy mężu i otaczała go opieką i czułością. Teraz nie kryje, że trudno jej się odnaleźć w rzeczywistości bez niego.