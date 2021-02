Śni o drugim dziecku. "Przepełnia mnie radość"

Dorota Gardias jest mamą 7-letniej Hani. Niestety, związek z ojcem dziewczynki, Piotrem Bukowieckim, rozpadł się po trzech latach. Prezenterka TVN od zawsze podkreślała, że z partnerem rozstała się w przyjaźni. Także w najnowszym wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia" pozytywnie ocenia jego zaangażowanie w wychowanie córki. Zaznacza też, że mimo różnic i urazów, mają do siebie szacunek. - Myślę, że właśnie dlatego Hania jest taką wesołą dziewczynką. Bo widzi, że rodzice się dogadują - wyznała w rozmowie z dziennikarką tygodnika. Dorota Gardias nawet nie ukrywa, że to wokół jedynej córki kręci się cały jej świat.

- Hania jest mega mądra, bezpośrednia spostrzegawcza i radosna. [...] Tworzymy super duet, wspaniale nam się idzie razem przez świat - zapewnia. I choć przyznaje, że przed narodzinami córki pełna była obaw co do tego, jak poradzi sobie w nowej roli, dziś z wielką radością przyjęłaby nowinę o ciąży. Zapytana o to, czy planuje ponownie zostać mamą, odpowiedziała dwuznacznie.