Sofia Vergara nie była ofiarą. Na dowód pokazała nagranie

Na Ellen DeGeneres ostatnio sypią się gromy. Gwiazda telewizji jest mocno krytykowana - między innymi za to, że w swoim programie otwarcie nabija się z gości zapraszanych do studia. Tak było i z Sofią Vergarą. Ale aktorka twierdzi, że wcale nie była ofiarą żartów Ellen.

Sofia Vergara napisała na swoim koncie na Twitterze: "Dwie komediantki mają ubaw z siebie dla rozrywki. Nigdy nie byłam ofiarą, ludzie". Swoje słowa okrasiła fragmentem programu "The Ellen Show" z 2015 r. Wideo od tego czasu odtworzono prawie 3 mln razy. Na nagraniu widać, że obie panie świetnie się bawią, obie wbijają sobie szpile, a wszystko ku uciesze publiczności. Skąd więc pomysł, że Ellen naigrawała się z koleżanki?

Według internautów DeGeneres w czasie nagrywania programu śmiała się z charakterystycznego akcentu latynoskiej piękności, choć nie w sposób bezpośredni. W show aktorka i gwiazda telewizji rozmawiały o reklamie, którą wspólnie nakręciły. Ellen z przekąsem zastanawiała się, czemu producenci dali Sofii skomplikowany tekst do przeczytania.

To wystarczyło, aby wywołać poruszenie - nawet po kilku latach od nagrania programu. Fani wzięli Vergarę w obronę, ale ta wcale jej nie potrzebowała i sama postanowiła obronić DeGeneres.

Ustawka w programie Ellen. Meghan zaczęła odbudowywanie wizerunku

Pod wpisem aktorki zawrzało. Urażeni poczuli się zwłaszcza ci, którzy nieco kaleczą język angielski, podobnie jak Sofia. Śmianie się z akcentu czy sposobu mówienia potraktowali jako przejaw złej woli i jednocześnie pozwolenie na zabawę kosztem innych.

Charakterystycznie brzmiący akcent to jeden ze znaków rozpoznawczych Vergary, która, choć w USA mieszka od ponad dwóch dekad, wciąż mówi z kolumbijskimi naleciałościami.

Czemu o nagraniu jest głośno dopiero teraz? Wszystko przez skandal związany z programem Ellen. Byli pracownicy show niedawno wyjawili bowiem, że satyryczka kreowała na planie toksyczną atmosferę - miała być niemiła, nieuprzejma, miała narzekać na wszystko i wszystkich. Poza tym, że stosowała mobbing, nie dziękowała, nie witała się, była zimna i nieprzyjacielska.

O DeGeneres i jej koszmarnym zachowaniu w Hollywood miały krążyć legendy. Teraz sprawą zajęła się firma WarnerMedia, która zatrudniła firmę zewnętrzną do przeprowadzenia śledztwa. Ma ono wyjaśnić, jak naprawdę wyglądała praca na planie show.

Ellen and Sofia Vergara on Their New Commercial