Sprawa Bartłomieja M. "Jego ofiary cierpiały, a jego kariera kwitła"

Podziwiam odwagę wszystkich dziewczyn, które zgłosiły się w tej sprawie do prokuratury i do mnie jako dziennikarki. Nawet jeśli zdecydowały się na to po latach. Nie każda osoba jest w stanie działać w pojedynkę. Niektóre potrzebowały usłyszeć o tym, że nie są jedynymi ofiarami.