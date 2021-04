Sprawa Meghan i Harry’ego daje się we znaki Williamowi. Był zmuszony zerwać znajomość

Głośny wywiad Meghan i Harry’ego w programie Oprah Winfrey odbił się szerokim echem w mediach. W trakcie dwugodzinnej rozmowy książęca para ujawniła niekorzystne informacje na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Poruszyła m.in. wątek rasistowskich zachowań royalsów. Meghan odniosła się także do doniesień, jakoby miała doprowadzić Kate do łez z powodu nieporozumienia dotyczącego sukien druhen na swoim ślubie. Jej zdaniem było na odwrót – to ona płakała, a nie Kate.