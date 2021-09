Stan zdrowia Phila Collinsa się pogarsza. Muzyk nie ma złudzeń

- Z trudem utrzymuję w ręku pałeczkę perkusyjną - mówi legendarny perkusista Genesis w niedawnej rozmowie w programie "BBC Breakfast". Na koncertach od dłuższego czasu wspiera go syn Nick i to on siada za perkusją. Tak też będzie w przypadku trasy powracającego na scenę Genesis. Collins przyznaje jednak, że chciałby jeszcze grać na tym instrumencie. Niestety, jest to coraz trudniejsze.