Steven Tyler oskarżony o molestowanie. Są pierwsze konsekwencje

"Jak pewnie wielu z was już wie, nasz kochany brat Steven pracuje nad swoją trzeźwością od wielu lat. Po operacji stopy przygotowywał się do występów scenicznych i przez to, że musiał radzić sobie z bólem w trakcie rekonwalescencji, nałóg wrócił..." - napisali podkreślając, że to przekreśla jego dziesięcioletni wysiłek życia w trzeźwości. Niemniej wspierali go w powrocie do zdrowia i formy.