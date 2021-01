WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne steven wilson + 3 muzykaelton johnwywiad Karolina Woźniak 2 godziny temu Steven Wilson: Mamy obsesję na swoim punkcie, tworzymy sztuczne wersje siebie [WYWIAD] Steven Wilson to artysta, dla którego muzyka nie ma granic. Od ponad dekady muzyk udowadnia, że mieszanie gatunków i stylów nie jest niczym złym, a kurczowe trzymanie się jednego brzmienia jest niemodne. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swojej szóstej już solowej płycie, "The Future Bites". Share Steven Wilson opowiedział o swojej najnowszej płycie Źródło: Getty Images , Fot: Total Guitar Magazine Wszystko zaczęło się pod koniec lat 80., kiedy Steven Wilson wspólnie z kolegą założyli zespół No-Man. Gitarzysta eksperymentował muzycznie także w ramach projektu Purcupine Tree. Początkowo tekstami piosenek słynnego zespołu były psychodeliczne wiersze przyjaciela Wilsona, Alana Duffy’ego. Wkrótce projekt przemienił się w zespół, który w 1992 r. wydał debiutancką płytę. Ostatni album grupy ukazał się w 2009 r., a 4 lata później kapela zawiesiła działalność - Steven Wilson chciał skupić się na karierze solowej. I udało mu się! Na przestrzeni 13 lat wydał aż 5 solowych albumów, a najnowszy z nich ma swoją premierę właśnie dzisiaj. Szósty studyjny album artysty nosi tytuł "The Future Bites". W rozmowie z portalem "WP Gwiazdy" artysta opowiedział, jak wyglądała praca nad krążkiem i jak udało mu się zaprosić do współpracy Eltona Johna. Steven Wilson zdradził także, co porabiał podczas pandemii koronawirusa. Karolina Woźniak: Miałam przyjemność usłyszeć najnowszą płytę i muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Album jest świetny! Różni się od poprzednich, ale sam otwarcie mówisz, że z każdym kolejnym krążkiem starasz się stworzyć coś świeżego. "The Future Bites" nie jest wyjątkiem. Wiedziałeś od początku, jaki album masz zamiar stworzyć? Steven Wilson: Tak, chyba tak. Chciałem stworzyć płytę, której brzmienie odzwierciedlałoby okres, w którym została nagrana. Dlaczego o tym mówię? Wydaje mi się, że niektóre moje poprzednie albumy, jeśli miałyby jakąś wadę, a z pewnością mają, to były zbyt nostalgiczne - nawiązywały do całej historii muzyki. Kocham to, bo dorastałem wśród różnych gatunków muzyki i tęsknie za muzyką z mojej młodości i wydaje mi się, że można to usłyszeć na moich albumach. Dlatego tym razem chciałem stworzyć krążek, który brzmi świeżo, który znalazłby odzwierciedlenie w naszych czasach, tu i teraz. Chodzi między innymi o to, że żyjemy w świecie wypełnionym elektroniką, jesteśmy non stop otaczani przez elektroniczne dźwięki - z telefonu, komputera, gier, a nawet domofonu! Sądzę, że już nawet nie słyszymy dźwięków gitary, perkusji - tego, przy czym ja dorastałem. One już nie są tak dobrze znane młodszym pokoleniom. Młodzi ludzie dorastają w świecie elektronicznej muzyki. Dlatego wiedziałem poniekąd, że chcę zrobić płytę, która brzmiałaby świeżo i współcześnie. Ale cieszyłem się! Od zawsze lubiłem muzykę elektroniczną. Nawet mój pierwszy zespół, No-Man, był w klimatach synth-popowych. Czasami ludzie o tym zapominają. Kiedy zabierasz się za nagrywanie piosenek, zazwyczaj zaczynasz np. od nagrania partii gitary, później melodii itd. Czy zanim rozpocząłeś nagrywanie albumu, wiedziałeś, jakie brzmienie perkusji najlepiej odda klimat płyty, która gitara basowa najlepiej zabrzmi itd.? Myślałeś o tym od początku, czy wszystko wyszło podczas nagrywania? To dobre pytanie. Oczywiście za każdym razem, kiedy tworzę płytę, pojawia się moment odkrywania i eksperymentowania, szukania rzeczy, których nawet bym się nie spodziewał. Jednak tym razem miałem to brzmienie w głowie. Nie potrafię teraz przytoczyć tego dźwięku, jednak go słyszałem. Mimo że przypominał on mój styl, był bardziej nowoczesny. Na niektóre piosenki miałem gotowy plan, a nad innymi musiałem się zastanowić. Tak było w przypadku utworu "Self". Nie miałem pojęcia, w którą stronę będzie zmierzała ta piosenka. Miałem tylko szkic, który pokazałem producentowi i zaczęliśmy eksperymentować. Bawiliśmy się z perkusją, keyboardem, wokalami. To właśnie dlatego ta płyta jest w pewnym sensie zabawna. Można powiedzieć, że zaskakiwałem sam siebie. Co ciekawe, demo było niemal identyczne jak ostateczna wersja płyty. Pierwszy raz nagrywałeś z Davidem Kostenem. Nigdy wcześniej z nim nie pracowałeś. Jak udała się ta współpraca? Było fantastycznie! Znam Davida od 25 lat. Zaczynaliśmy swoją przygodę w branży muzycznej w podobnym momencie. Zamiast skupiać się wtedy na tworzeniu płyt, graniu koncertów, tworzyliśmy muzykę do reklam telewizyjnych. Więc często konkurowaliśmy o angaż przy reklamach np. Lego, czy M&M'sów. Wtedy zdążyliśmy się lepiej poznać. Od tego momentu śledziłem jego karierę producencką z ogromnym zainteresowaniem, bo wiedziałem, że David jest szalenie utalentowany. To, co w nim kocham, to to, że we wszystkich jego nagraniach, które tworzy, można usłyszeć szeroką wiedzę na temat muzyki i muzykalności. Nigdy nie brzmi retro - jego nagrania są świeże, a to doprowadza nas do początku naszej rozmowy, że właśnie taką płytę chciałem stworzyć. Coś, co będzie brzmiało jak 2019, czy 2020 rok. Kiedy pierwszy raz przesłuchałam "The Future Bites" odniosłam właśnie takie wrażenie. Usłyszałam współczesne brzmienie. Zastanawiałam się, czy piosenka "Self" nie jest również nawiązaniem do współczesności, mediów społecznościowych i pogoni za nieuchwytnym ideałem? W pewnym sensie tak. Tak naprawdę chodzi o to, że każdy ma własne wyobrażenie siebie. Jednak pojęcie o sobie, własnej wartości i wszystkiego, co nas dotyczy, uległo zmianie właśnie przez media społecznościowe. Wpatrujemy się w mały ekranik, na którym wyświetla się nam, ile osób polubiło nasz fanpage na Facebooku, ile komentarzy mamy pod postem na Instagramie i ile wyświetleń mają nasze nagrania na YouTubie. To doprowadziło do tego, że staliśmy się za bardzo skupieni na sobie. Patrzymy na siebie przez pryzmat mediów społecznościowych. Całe założenie własnej tożsamości zmieniło się niekoniecznie na dobre. Mamy obsesję na swoim punkcie, tworzymy sztuczne wersje siebie w mediach społecznościowych - one nie są prawdziwe. Człowiek niejako ukrywa się za fałszywą ścianą. Ewolucja utknęła w martwym punkcie i nie sądzę, żeby to było coś dobrego. Moje dzieci, które mają 7 i 9 lat, spędzają większość czasu patrząc na iPady i w komputer. W pewnym sensie ich rozumiem, jestem bardzo nostalgiczny, każdy z nas jest, kiedy dorośnie. Każdy myśli, że "za moich czasów było lepiej", ale jednocześnie przeraża mnie, że media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki na siebie patrzymy i w jaki sposób wchodzimy z innymi ludźmi w interakcje. To właśnie chciałem przekazać w utworze "Self". Steven Wilson - PERSONAL SHOPPER (Official Video) Nie mogę się nie zgodzić. Jeśli jednak jesteśmy już przy piosenkach, powiedz mi, jaka historia kryje się za utworem "Personal Shopper"? Chodzi o zmiany, które nastały we współczesnym świecie. Jedną z nich jest sposób, w jaki robimy zakupy. Muszę przyznać, że sam uwielbiam kupować rzeczy! Gdybyś zobaczyła moją kolekcję płyt, czy książek zrozumiałabyś, jak bardzo to lubię. Robienie zakupów to zabawa. Jest świetne, ale kryje się za tym także ciemna strona. Mowa o robieniu zakupów online, o sposobie, w jaki sposób wiele firm analizuje dane konsumentów, preferencje itd. W pewnym sensie wykorzystują to przeciwko nam. Jesteśmy manipulowani przez algorytmy, żeby kupić rzeczy, których nie potrzebujemy. I ja też tak robię, chyba zresztą każdy. Kupujemy rzeczy, których w ogóle nie potrzebujemy. Weźmy za przykład płyty deluxe - są fajne, są nawet częścią mojej kariery, ale jednocześnie wiążą się bardziej z potrzebą posiadania czegoś, niż faktycznej potrzeby. Nie ma innego gatunku na tej planecie, który kupuje rzeczy, których nie potrzebuje. Kolejną ciekawą rzeczą jest woda butelkowana! Kto mógłby pomyśleć, że kiedyś ktoś będzie wlewać wodę do butelek, żeby ją sprzedawać?! Genialne! Oczywiście to absurdalne, ale każdy z nas kupuje "markową" wodę. Ja kupuję, ty pewnie też, bo ktoś spowodował, że zaczęliśmy myśleć, że inna woda nie jest wystarczająco dobra. To moc konsumpcjonizmu! Powiedz mi jeszcze, jak udało ci się zaprosić Eltona Johna do piosenki "Personal Shopper"? Czuję, że kryje się za tym fantastyczna historia! Tak! Jest prosta, ale bardzo zabawna. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem demo, uznałem, że w środku piosenki znajduje się fragment, w którym powinno coś się znaleźć. Chciałem, żeby ktoś odczytał listę rzeczy, które najczęściej kupujemy, a których nie potrzebujemy. Chciałem, żeby została odczytana przez kogoś, kogo głos będzie natychmiast rozpoznawalny. Nie wiedziałem, kogo mogę w to zaangażować. Myślałem o jakimś aktorze lub aktorce, ale nie byłem jeszcze do końca tego pewien. Tak czy inaczej, któregoś dnia poszedłem do kina na film o Eltonie Johnie "Rocketman", który mi się bardzo spodobał. Na samym końcu filmu, tuż przed napisami, jest fragment, na którym pokazano, gdzie każdy się teraz znajduje. Kiedy doszło do Eltona, pojawiła się informacja, że udało mu się odstawić narkotyki, alkohol, pokonać uzależnienie od seksu. Pozbył się wszystkich uzależnień oprócz jednego... I pokazali zdjęcie Eltona, który stoi z pełnymi torbami ze sklepów. Wtedy wpadłem na ten pomysł! Wyobraź sobie żarówkę, która pojawiła się nad moją głową i nagle zaświeciła. Uznałem, że potrzebuję Eltona! Elton John jest najsłynniejszym zakupoholikiem na świecie. Każdy o tym wie! Uznałem, że to musi się udać. Nie ma możliwości, żeby się nie udało. Wysłałem mu demo i po jakimś czasie dostałem wiadomość, że Elton zadzwoni do mnie w przeciągu 10 minut. Byłem w szoku! Jeden z moich idoli do mnie zadzwoni! Po 10 minutach zadzwonił do mnie telefon i pokazało mi się, że ten ktoś dzwoni do mnie z południowej Francji. Nie znałem nikogo stamtąd, więc uznałem, że to musi być Elton. Odebrałem i usłyszałem: "Cześć Steven, tu Elton John, usłyszałem twój numer i cholernie mi się spodobał! Zróbmy to!". Powiem ci, że byłem zaskoczony. To był jeden z lepszych momentów w moim życiu. Zadzwonił do mnie mój idol i powiedział, że podoba mu się mój utwór. Elton do nagrywania podszedł z ogromnym entuzjazmem. W pewien sposób nabijał się z siebie, jako z zakupoholika, jednak bardzo wczuł się w swoją rolę. Wspólnie stworzyliśmy listę zakupów, którą odczyta, bo okazało się, że niektórych rzeczy by nie powiedział. Okazało się, że Elton John nienawidzi telefonów, więc nie przeczytałby, że potrzebuje etui na smartfona. Jak spędziłeś lockdown? Co robiłeś podczas pandemii? Rozpocząłeś jakiś nowy projekt? Jednym z pozytywnych aspektów lockdownu, było to, że byłem zmuszony zostać w domu i znaleźć sposób na to, żeby być kreatywnym. Wspólnie z przyjacielem stworzyliśmy podcast, zacząłem pisać książkę o moim spojrzeniu na muzykę. Podpisałem już umowę, więc książka powinna ukazać się w przyszłym roku. Myślałem o tym już od kilku lat, ale nie mogłem się za to zabrać - gdyby nie lockdown, prawdopodobnie nigdy bym do tego nie usiadł, nie znalazłbym na to czasu. Uznałem, że skoro nie mogę wychodzić z domu, nie mogę odwiedzać przyjaciół, nie mogę chodzić do restauracji ani do kina, muszę coś zrobić. Mam także gotowe dwie piosenki na nowy album. Spędziłem sporo czasu z rodziną. To było fajne, ale teraz już powoli wracam do normalności. Przełożyłem trasę na 2021 rok. Trzymam kciuki, żeby się udało. Dodałeś również kilka dodatkowych piosenek na "The Future Bites", prawda? Tak, tak! Kiedy rozpocząłem pracę nad albumem miałem ok. 25 gotowych piosenek. Zawsze tworzę więcej, niż potrzebuję, żeby móc wybrać najlepsze na płytę. Miałem też wiele piosenek, które były w skończone w połowie, więc podczas lockdownu miałem okazję je dokończyć. Dlatego powstało wydanie deluxe najnowszej płyty. Jest na niej 6 dodatkowych piosenek. Miałem możliwość pozmieniać co nieco w przygotowanych już piosenkach. Chodzi o to, że kiedy już skończysz nagrywać płytę, później musisz słuchać jej przez kolejne 2 lata i ciężko jest usłyszeć ją jako całość, bo zaczynasz wyłapywać drobne szczegóły. Ostatnie pytanie. Która piosenka na "The Future Bites" jest twoją ulubioną? Chyba "King Ghost". Jestem z niej naprawdę dumny, uważam, że to świetna piosenka. Jestem z niej dumny m.in. dlatego, że jest bardzo elektroniczna, a jednak nie brzmi chłodno, sztucznie. Brzmi ciepło, brzmi, jak ja, jak piosenka Stevena Wilsona. Nie ma tam prawdziwej gitary, prawdziwej perkusji, wszystko jest elektroniczne. Nawet mój głos jest lekko zmieniony. Dlatego właśnie ten utwór jest moim ulubionym - uważam, że jest piękny. Steven Wilson - KING GHOST (Official Video) Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP gwiazdy gwiazdy Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze