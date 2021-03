Stockinger nie może doczekać się szczepienia przeciw COVID-19. Ma ważny powód

W ubiegłym roku u Tomasza Stockingera zdiagnozowano ostre zapalenie płuc . Po wyleczeniu choroby wykryto u niego jednak wadę zastawkową serca . Z tego powodu w połowie lutego gwiazdor "Klanu" musiał trafić na stół operacyjny . Okres rekonwalescencji aktora przypadł na czas kwarantanny związanej z pandemią. W domowym zaciszu mógł dojść do siebie i zadbać o swoje zdrowie.

W wakacje serialowy doktor Lubicz wrócił do formy i na plan zdjęciowy. Jak się jednak okazuje, całkiem niedawno nabawił się kontuzji, jednak nie przeszkadza ona w normalnym funkcjonowaniu czy pracy. Tomasz Stockinger nieszybko wróci na kort tenisowy, co go jednak niespecjalnie trapi. Większym zmartwieniem jest dla niego pandemia i szczepienie przeciw COVID-19.