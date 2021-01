Młodsza żona zawsze zdradza? Strasburger zabrał głos

Karol Strasburger od dwóch lat jest szczęśliwym mężem Małgorzaty i ojcem Laury. 73-letni aktor zupełnie nie przejmuje się późnym ojcostwem ani tym, że jego żona jest od niego młodsza o 37 lat. Wydaje się spełniony, a z córką radzi sobie doskonale . Scenarzyści "M jak miłość" nieco zaczerpnęli z życia Strasburgera i jego bohaterowi w serialu także przypisali dużo młodszą żonę (wciela się w nią Alżbeta Lenska). Problem polega na tym, że w produkcji partnerka Karola notorycznie go zdradza. Gwiazdor ma z tym pewien problem.

- To ciekawy wątek, ale niewygodne dla mnie trochę jest to powielanie stereotypów. Utarło się, że jak żona jest młodsza i ładna, jak właśnie Alżbeta, to musi zdradzać - wyznał w rozmowie z "Faktem".