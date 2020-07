Został ojcem w wieku 72 lat: "Głowa jest na ojcostwo idealnie przygotowana"

Karol Strasburger (73 l.) od kilku miesięcy poznaje uroki ojcostwa. Korzysta z każdej chwili z wyczekaną córką. Przyznał jednak w jednym z niedawnych wywiadów, że obawiał się iż nie poradzi sobie w nowej roli. Ojcem mu było dane zostać dopiero po 70-tce, sprawy nie ułatwiał też fakt, że z żoną dzieli go duża różnica wieku . Strasburger przyznaje, że ich związek wzbudzał kontrowersje także w środowisku, ale szczęśliwie mogli liczyć na wsparcie przyjaciół.

Karol Strasburger poucza: "Mówienie dowcipów wymaga dużego wyczucia"

Zdradził, że umie przewinąć i uspokoić dziecko: - Nie pomogę Małgosi w karmieniu dziecka piersią, ale jak trzeba Laurę przewinąć, to ją przewijam, jak płacze, to ją uspokajam. Nie muszę wołać żony, sam wiem, co robić.