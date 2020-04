Strona Harry'ego i Meghan zhakowana. Niesmaczny żart internetowego trolla

W efekcie strona archewellfoundation.com została przejęta przez internetowego trolla. I niestety, nie ma nic wspólnego z działalnością charytatywną. Jak relacjonuje TMZ, link przekierowywał do teledysku z piosenką Kanyego Westa, "Gold Digger". Zdaniem portalu przekaz "żartownisia" jest jasny – to nawiązanie do księżnej Meghan, która, zdaniem sceptyków, wyszła za Harry’ego dla jego fortuny.