Stuu i Fagata do siebie wrócili? Wszystko na to wskazuje

W całym zamieszaniu z Teamem X przy Stuu wciąż trwała Fagata. Część internautów wierzyła w ich uczucie, ale byli i tacy, którzy twierdzili, że cały ten związek jest na pokaz i jest to tylko akcja, która ma na celu wypromować Agatę. Faktycznie, relacja z Burtonem rozwinęła jej internetową karierę, jednak żadne z nich nie dało odczuć, by związek był udawany.

Fagata i Stuu byli ze sobą przez pewien czas i choć z zewnątrz wszystko wydawało się idealne, dość szybko doszło do rozstania. I z całą pewnością nie było to rozstanie z klasą – wręcz przeciwnie. Ona organizowała live’y, na których zapłakana ostrzegała innych przed swoim byłym partnerem. On wydawał na Instagramie oświadczenia, z których nie wynikało nic. Oboje zmienili również pod wspólnymi zdjęciami opisy, które świadczyły o dość mocnym konflikcie między nimi.

Wszystko wskazuje jednak na to, że choć Stuu i Fagata od miłości przeszli do nienawiści, to równie szybko z nienawiści powrócili do miłości i znów są razem. Takie plotki pojawiały się już jakiś czas temu. Internauci widzieli ich razem w hotelu, inni dostrzegli, że w pokoju Agaty wciąż stoi w ramce ich wspólne zdjęcie. Teraz sytuacja wydaje się jeszcze bardziej jasna. W odpowiedzi na pytanie, czy ma chłopaka, Fagata odpowiedziała wymownym "Taaaaaaaaaa".