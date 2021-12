Sylwia Gruchała chce ograniczyć byłemu mężowi prawa rodzicielskie. Powód? "Naprawdę nie wiem"

Mężczyzna dodał, że z chęcią przeprowadziłby córkę do Warszawy (mieszka w Trójmieście), ale dziewczynka jest za mała, a on nie ma prawa decydować o jej miejscu zamieszkania. Widuje się z dziewczynką co dwa tygodnie. - Kupiłem nawet mieszkanie niedaleko byłej żony, dzięki czemu mogę zabrać córkę w sobotę rano i mieć do niedzieli do godz. 18.