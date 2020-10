Polsat musiał zareagować. Widzowie są poirytowani i zniesmaczeni

Pandemia koronawirusa zbiera żniwo - również w ekipie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W ostatnim odcinku poinformowano, że na kwarantannę trafili Lenka i Jan Klimentowie oraz Bogdan Kalus. Teraz okazało się, że Sylwia Lipka jest zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzono aż trzy testy, by to stwierdzić. W tej sytuacji produkcja programu musiała zareagować, bowiem emisja piątkowego odcinka stanęła pod znakiem zapytania. Na trzy godziny przed zaplanowanym lajwem stacja wydała oficjalne oświadczenie.