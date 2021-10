Sylwia Przybysz popełniła faux-pas? Burza o zaproszenie ślubne

"Uważam, że określenie osoba towarzysząca jest jak najbardziej na miejscu. Według mnie nie jest to nic, co mogłoby urazić gościa. Zapraszamy go na nasze przyjęcie z osobą, która będzie dla niego towarzystwem. Osoba, która zasugerowała, że nie jest to miłe, stwierdziła, że lepiej napisać zapraszamy z najlepszym przyjacielem. Zaryzykuję stwierdzić, że to jest bardziej nie na miejscu, bo z góry ukierunkowuje, kto ma być tą osobą towarzyszącą. Może to być niezręczne dla kogoś, kto np. chciałby zabrać ze sobą np. dziewczynę, która mu się podoba lub po prostu koleżankę" - tłumaczyła partnerka Dąbrowskiego.