Gorzkie słowa pod adresem śledczych. Pobita aktorka zaczyna tracić cierpliwość

Sylwia Wysocka, aktorka znana m.in. z serialu "Plebania", od miesięcy dochodzi do zdrowia po napaści ze strony byłego partnera. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w domu. Zepchnięta przez mężczyznę ze schodów aktorka doznała poważnych obrażeń - złamany w kilku miejscach kręgosłup, ręka i kość piszczelowa prawej nogi. Do tego doszły problemy ze wzrokiem. Dzięki wysiłkom lekarzy i długiej rehabilitacji Sylwia Wysocka wraca do sprawności. Okazuje się jednak, że trudniejsze niż dojście do zdrowia jest dochodzenie sprawiedliwości.