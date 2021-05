Sylwia Wysocka zdradziła szczegóły pobicia. Policja nic nie zrobiła

Pomijam już fakt, że gdy pogotowie zabierało mnie do szpitala, policja była w domu, a więc wiedziała, co się wydarzyło. Przez sześć dni mojego pobytu w szpitalu nie odezwał się do mnie nikt z policji, ani sprawca, który jak gdyby nigdy nic wyjechał na wczasy" - oświadczyła Sylwia Wysocka.