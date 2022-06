Syn Andrzeja Strzeleckiego wypełnił jego wolę. Spełnił jego marzenie

Strzelecki był zapalonym golfistą. Swoją pasją zaraził syna, Antoniego. Od najmłodszych lat zabierał go na pole golfowe i próbował zaszczepić w chłopcu miłość do tego sportu. Jak się okazało, nie było to takie proste. Golf zawładnął życiem Antoniego dopiero po latach. Na tyle, że dziś młody mężczyzna spełnia marzenia swojego taty. O pasji do wysublimowanego sportu opowiedział w "Dzień Dobry TVN". Pochwalił się też niemałym sukcesem.