Syn Beaty Tadli ma koronawirusa. Został upokorzony przez służbę zdrowia

Pełnoletnia pociecha dziennikarki zachorowała na COVID-19. Chłopak podzielił się w mediach społecznościowych historią, jak próbował uzyskać pomoc medyczną. Szczegóły wskazują na jedno - nikt nie potraktował go poważnie.

Jan Kietliński jest owocem związku Beaty Tadli i Roberta Kietlińskiego. Para rozwiodła się w 2014 r. Dziś ich syn ma już 19 lat i właśnie miał rozpocząć studia. Jednak poważna choroba zatrzyma go na dłużej w domu.

Syn dziennikarki wyznał na Instagramie, że zaraził się koronawirusem. Prawdopodobnie doszło do tego podczas kameralnej imprezy ze znajomymi w Warszawie.

Nastolatek szczegółowo opisał, z jakimi objawami się zmaga. "Trzy dni temu obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak to, co było niepokojące, to fakt, że absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę. Poprzedniego dnia czułem się świetnie, a zazwyczaj coś mnie bierze kilka dni przed" - wyjaśnił na InstaStory.

Po konsultacji w prywatnej klinice odesłano go do lekarza pierwszego kontaktu w państwowej placówce. Tam personel potraktował go jak intruza.

"Na miejscu panie zrobiły mi awanturę, twierdząc, że przeze mnie zamkną im przychodnię. Kazały mi czekać na dworze, aż ustalą, co dalej. Po kilku minutach otworzyły okno z pierwszego piętra i kazały mi stanąć w krzakach, żeby poinformować mnie, że jednak posiadam tam POZ, który zadzwoni do mnie tego samego dnia i powie co dalej" - wspomina Jan Kietliński.

Doktor skierował do go szpitala zakaźnego na badania, a tam znowu czekało go stanie na zewnątrz w gorączce. Gdy zwrócił uwagę personelowi, że jest mu zimno, usłyszał, że "trzeba się było ubrać, a nie przychodzić bez skarpetek".

Wynik testu na obecność koronawirusa u syna Beaty Tadli okazał się pozytywny. Chłopaka czeka teraz izolacja w domu. Po uzyskaniu diagnozy i leków jego stan uległ poprawie.

Nie wiadomo, czy w związku z chorobą syn w pełni odizolował się od matki. Dziennikarka jeszcze kilka dni temu pracowała w studiu. Beata Tadla dotąd nie odniosła się do rodzinnych potyczek z koronawirusem.