Syn Edyty Górniak schudł 15 kilogramów. Namówiła go do tego mama

Syn Edyty Górniak skorzystał z pomocy znanego trenera, z którym odchudzał się m.in. Filip Chajzer. To właśnie Leszek Klimas pokazał w sieci efekty ćwiczeń swojego 18-letniego podopiecznego, który niedawno zadebiutował jako raper. Zdradził też, że to znana mama nakłoniła Allana do pracy nad sylwetką.