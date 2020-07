Syn Królikowskiego pokazał stare zdjęcie z ojcem

Jan Ignacy Królikowski to młodszy brat Antka Królikowskiego. Opublikował na Facebooku stare zdjęcie z niedawno zmarłym ojcem. Paweł Królikowski zmarł 27 lutego po ciężkiej chorobie. Jego śmierć wstrząsnęła wszystkimi. Rodzina, przyjaciele i koledzy z branży publikowali w sieci wzruszające pożegnania i wspomnienia. Teraz kolejne piękne zdjęcie z ojcem pokazał młodszy syn Jan Ignacy.

Paweł Królikowski - wspomnienie gwiazdy

"Pięć lat temu zrobiliśmy z tatą pierwszą edycję Festival CZ-PL. Pomysł okazał się trafiony, a impreza stała się cykliczna. W tym roku ojca już z nami nie ma, ale jako rodzina postanowiliśmy kontynuować to, co on zaczął, dlatego mimo całego zamieszania z pandemią, zdecydowaliśmy, że festiwal się odbędzie - w hołdzie tacie" – napisał pod starym zdjęciem z ojcem.