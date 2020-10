Tatę znał z telewizji. Teraz wyjawił tajemnicę Andrzeja Zielińskiego ze "Skaldów"

- Mam podobną barwę głosu do taty, a czasami podobne maniery i styl bycia. Nie przeszkadza mi to. Tylko nie lubię, kiedy szczególnie jego starsi fani oczekują, abym był jego odbiciem, bo tak nigdy nie będzie - zapewnia w rozmowie z "Super Expressem".

- Kiedy miałem 5 lat, wyemigrował do USA i przez ten czas wychowywała mnie i moją siostrę Agnieszkę głównie babcia Zosia, czyli mama taty. Bywał u nas często wujek Jacek, brat ojca, i on bardziej kojarzy mi się z typem taty niż mój tata - wyznał.

Bartek Zieliński zdaje sobie sprawę, że jego nietypowe dzieciństwo to częsty obraz życia dzieci gwiazd . Podsumował, jakie to poniosło za sobą konsekwencje.

- Ojciec oczywiście dbał finansowo o nas, lecz jako rodzic niestety się nie spisał zbyt dobrze. Rzadko też wspomina o mnie i mojej siostrze, co jest dla nas smutne. (...) Dzisiaj nie mam do niego o to pretensji, chociaż z pewnością bardzo mi go brakowało kiedy dorastałem. To był taki tata z telewizji - ocenił.