Syn Martyniuka już wyszedł z aresztu! Tata zapłacił

Jak pisaliśmy, Daniel trafił do aresztu w kwietniu. Wielokrotnie łamał prawo wsiadając za kierownicę mimo tego, że nie ma prawa jazdy (zostało mu odebrane). Wreszcie się doigrał i przekonał, że nie stoi ponad prawem. Niestety lekcja nie trwała długo.

Jak donosi "Super Express", Daniel już powrócił do domu, ponieważ jego ojciec wpłacił 10 tysięcy kaucji . Skończy się nie tylko niewygoda Daniela, ale także udręka jego mamy, Danuty.

- Daniel, mimo że od dawna z nimi nie mieszkał, to wpadał do rodziców nawet kilka razy w tygodniu. Czasem też zostawał na noc, bo w rodzinnym domu w Grabówce wciąż ma swój pokój. Nieobecność syna źle wpływa na matkę - mówił informator tabloidu. Pani Danuta jest także prawdopodobnie ostatnią osobą, która jeszcze wierzy w Daniela. W jednym z wywiadów powiedziała "Daniel trochę się pogubił, ale to dobry chłopak".