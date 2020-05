Syn Martyniuka siedzi w areszcie. Są nowe doniesienia o Danielu

Daniel Martyniuk co jakiś czas wraca na łamy gazet i jest antybohaterem kolejnych afer. Ostatnio pisaliśmy wam, że młody Martyniuk nie przestrzegał zasad obowiązkowej kwarantanny, nakładanej na wszystkich Polaków, którzy wracają z zagranicy. Choć po powrocie zza zachodniej granicy powinien spędzić 14 dni zamknięty w domu, tak się nie stało. Paparazzi przyłapali go na ulicy, bez maseczki i rękawiczek. Doszedł do tego konflikt z policją.