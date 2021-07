Syn Moniki Richardson nie zdał matury z matematyki. "Nie mam do niego najmniejszych pretensji"

Pozytywnego nastawienia nie traci też sam zainteresowany i jest gotów ponownie podjąć wyzwanie. - W sierpniu poprawiam, myślę pozytywnie. Na pewno się uda. (...) Ogólnie to nie mam się co przejmować, bo w październiku 2020 roku zdałem amerykańską maturę. Sprawdzałem już, co mogę robić, mam dużo możliwości i mogę realizować swoje marzenia z amerykańską maturą, nie mogę tylko iść na polskie państwowe uczelnie. Ale nie planuję, nie mam co się przejmować – powiedział swoim obserwatorom w mediach społecznościowych, komentując wyniki egzaminów.