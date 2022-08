Synowie Britney Spears nie chcą widywać się z matką. Milczenie przerwał ojciec dzieci i jej były mąż

Tancerz, który był mężem Britney w latach 2004-2006, zdradził również, że ich synowie nie radzą sobie dobrze z faktem, że ich mama często publikuje w internecie niemal całkowicie nagie zdjęcie, zakrywając tylko intymne miejsca emotikonkami. - Staram się im wytłumaczyć: 'Spójrzcie, może w ten sposób mama próbuje wyrazić siebie'. Ale nie zmienia to sposobu, jak to się na nich odbija. To dla nich ciężkie. Nie mogę sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji, będąc jeszcze nastolatkami, chodzą do szkoły i radzą sobie z tym - opowiedział Kevin Federline.