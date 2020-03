Szaleństwo na cmentarzu gwiazd. Ludzie masowo wykupują miejsca

Hollywood Forever Cemetery to jeden z najstarszych (1899) cmentarzy w Los Angeles. Teren o powierzchni 25 hektarów sąsiaduje z działką należącą do studia Paramount Pictures i słynie z grobów znanych i lubianych. Spoczywają tam m.in. Judy Garland, Johnny Ramone, Anton Yelchin, Chris Cornell z Soundgarden, a nawet Terry – piesek znany z roli Toto w "Czarnoksiężniku z krainy Oz" (1939). Ostatnio o Hollywood Forever Cemetery mówi się jednak częściej w kontekście koronawirusa, choć w całym Los Angeles znanych jest tylko 27 przypadków zarażenia i doszło do jednego zgonu (stan na 11 marca).